Türkiye'nin en büyük market zincirleri arasında yer alan BİM, geçtiğimiz şubat ayında tarihi bir ceza ile karşı karşıya kalmıştı.

Rekabet Kurulu,

kurum uzmanlarının yerinde incelemesini engellediği gerekçesiyle BİM'e 1,3 milyar Türk lirası idari para cezası keserken, şirket söz konusu cezayı 'hukuksuz ve hakkaniyetsiz' bulduklarını belirterek itirazda bulunmuştu.

BİM'E İKİ YENİ SORUŞTURMA DAHA AÇILDI



İtiraz başvurusunun nasıl sonuçlanacağı merak edilirken, Rekabet Kurulu tarafından aralarında BİM'in de bulunduğu bazı market zincirlerine yönelik iki yeni soruşturma daha başlatıldığı öğrenildi.



BİM tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir.

Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır."