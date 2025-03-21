12 Mart 2025 tarihinde alınan karar doğrultusunda, BİM'in tek pay sahibi olduğu ve 250 bin TL sermayeye sahip "FİLE Market Mağazacılık Anonim Şirketi" kuruldu.

Yeni şirket, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından resmen tescil edilerek faaliyete geçti. BİM, daha önce FİLE Market’in ayrı bir organizasyon yapısıyla faaliyet gösterdiğini açıklamış ve şirketleşme sürecinin başladığını duyurmuştu.

BİM'DEN 2 MİLYAR TL'LİK PAY GERİ ALIMI

BİM, aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 19 Mart 2025 tarihinde alınan ilke kararı çerçevesinde, Borsa İstanbul’dan 4 milyon adet (4 milyon TL nominal değerli) pay geri alımı yapacağını açıkladı.

Bu geri alım için ayrılacak toplam fon ise şirketin iç kaynaklarından karşılanmak üzere 2 milyar TL olarak belirlendi.