BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., Rekabet Kurumu nezdinde devam eden iki ayrı soruşturma sürecinin resmen tamamlandığını açıkladı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) ilettiği bildirimde, incelemelerin birinden muaf tutulduğu, diğer soruşturmanın ise uzlaşma usulüyle nihayete erdirildiği ifade edildi.

İLK DOSYADA İDARİ PARA CEZASINA GEREK GÖRÜLMEDİ

Açıklanan karara göre BİM, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesi çerçevesinde yürütülen ilk soruşturmadan herhangi bir ceza almadan çıktı. Rekabet Kurulu, yapılan incelemeler sonucunda şirketin ilgili kanun maddesini ihlal etmediğine hükmederek herhangi bir idari para cezası uygulanmasını gerekli görmedi.

SÜREÇ UZLAŞMAYLA SONUÇLANDI

İkinci soruşturma kapsamında ise Rekabet Kurumu nezdindeki uzlaşma görüşmeleri tamamlandı. BİM Yönetim Kurulu’nun 17 Mart 2026 tarihli kararı uyarınca, yatırımcıların meşru haklarının korunması amacıyla içsel bilgi paylaşımının ertelendiği belirtildi. Rekabet Kurulu’nun 25-07/165-M sayılı kararıyla dosya uzlaşma usulüyle kapatıldı.

Uzlaşma mutabakatı doğrultusunda BİM için belirlenen toplam ceza tutarı 67 milyon 217 bin 829 TL oldu. Şirketin mevzuatın sunduğu %25 oranındaki erken ödeme indiriminden yararlanması durumunda, ödeyeceği nihai tutar 50 milyon 413 bin 372 TL seviyesine düşecek. Böylece perakende zinciri hakkındaki her iki soruşturma süreci de hukuki olarak kapanmış oldu.