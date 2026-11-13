BİM Birleşik Mağazalar AŞ, Türkiye'nin en büyük ikinci özel markalı kuruyemiş üreticisi Milhans Gıda'nın hisselerinin tamamını satın aldı. Bu satın alma ile birlikte şirket, kendi markasıyla sattığı kuruyemiş ve atıştırmalık ürünlerinin üretim merkezini doğrudan kendi bünyesine kattı.

SATIN ALMA İŞLEMİNDE NEDEN FON YÖNTEMİ KULLANILDI?

Devir işlemi doğrudan şirket tüzel kişiliği üzerinden yapılmadı. Otto ve List markalarının da üreticisi olan Milhans Gıda'nın hisseleri, Albaraka Portföy Yönetimi AŞ Turizm Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla devralındı. Uzmanlar bu yöntemin operasyonel süreçlerde esneklik sağladığını belirtiyor. Girişim sermayesi yatırım fonu yapısı, stopaj muafiyeti ve çeşitli finansal kolaylıklarla sermaye verimliliğini artırıyor.

REKABET KURUMU DEVİR İŞLEMİNE ONAY VERDİ

BİM, uzun süredir fason üretim partnerleri arasında yer alan şirketi bünyesine katmak için resmi başvuruda bulundu. Rekabet Kurumu, sunulan belirli taahhütler çerçevesinde devir işlemine onay verdi. Onay kararının ardından Milhans Gıda resmen BİM çatısı altına girdi.

JAPONYA'DAN ABD'YE KADAR İHRACAT YAPIYOR

2009 yılında kurulan Milhans Gıda, üretim faaliyetlerini Kocaeli Gebze'deki 25 bin metrekarelik tesisinde sürdürüyor. Şirket, tonaj bazında Türkiye'nin en büyük ikinci özel markalı tedarikçisi konumunda bulunuyor. Gebze'deki fabrikada üretilen kuruyemiş, kuru meyve ve atıştırmalıklar iç pazarın yanı sıra Japonya'dan ABD'ye kadar uzanan geniş bir coğrafyaya ihraç ediliyor.

BU HAMLE MARKET RAFLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Satın alma kararı, BİM'in tedarik sürdürülebilirliğini güvence altına alma stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Şirket bu adımla üretim maliyetlerini optimize etmeyi hedefliyor. Milhans Gıda, yeni dönemde BİM raflarındaki özel markalı ürünlerin ana tedarik merkezi olarak faaliyet gösterecek.