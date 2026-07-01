Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki Hadrian Kapısı önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri yumruk attığı kişiyi cadde ortasında kovalarken, saldırıya uğrayan kişi eline aldığı delici aletle kendisini savunmaya çalıştı. Elinde delici alet bulunan kişi olay yerinden uzaklaşırken, diğer şüpheli yerden aldığı kaldırım taşıyla üçüncü kişinin başına vurdu.

Tarihi bölgede ve turistlerin yoğun olarak bulunduğu alanda yaşanan kavga çevrede büyük paniğe neden oldu. Olayı gören turistler yaşananları endişeyle takip etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerini gören şüphelilerden biri kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri, olay yerinde bulunan iki kişiden birini ekip aracına alırken, diğerine ise biber gazıyla müdahale etti. Gözaltına alınan iki şüpheli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.