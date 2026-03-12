Avustralya merkezli teknoloji şirketi Atlassian, yapay zekanın iş gücünü yeniden şekillendirmesiyle birlikte bin 600’den fazla çalışanının işine son verdi. Şirketin kurucusu ve milyarder Mike Cannon-Brookes, yapay zekanın “gereken beceri karışımını” ve “bazı alanlardaki rol sayısını” etkilediğini belirtti. İşten çıkarılan çalışanların yaklaşık yüzde 30’u Avustralya’da görev yapıyordu. HİSSELERİ DEĞER KAYBEDİYOR Atlassian hisseleri, 2026 başından bu yana yüzde 50 değer kaybederken, yıllık bazda kayıp yüzde 66’ya ulaştı. Yatırımcılar, yapay zekanın şirket iş gücünü küçültebileceği ve iş yazılımına olan talebi azaltabileceği endişesi taşıyor. Şirket, 2021’de Covid-19 dönemi evden çalışma teknolojisi patlaması sırasında 162 milyar ABD doları değerlemeye ulaşmıştı. Ancak o zamandan beri piyasa değeri yaklaşık 19,9 milyar dolara geriledi. Atlassian, gelirinin büyük kısmını kullanıcı başına lisans ücreti alarak elde ediyor.

