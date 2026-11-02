Mısır'da Yüksek Asvan Barajı'nın inşası ve Nasır Gölü'nün su seviyesinin yükselmesi nedeniyle sular altında kalma tehlikesi yaşayan 3.200 yıllık Ebu Simbel tapınakları, UNESCO koordinasyonunda yürütülen uluslararası bir operasyonla kurtarılarak 65 metre daha yüksek bir alana nakledildi.

Taşıma işleminin ardından tapınakta gerçekleşen tarihi "güneş mucizesi" tarihlerinde bir günlük sapma kaydedildi.

20 YIL SÜREN KÜRESEL KURTARMA SEFERBERLİĞİ

Milattan önce yaklaşık 1264 yılında Firavun II. Ramses döneminde inşa edilen anıtların sular altında kalmasını önlemek amacıyla UNESCO Genel Direktörü Vittorino Veronese öncülüğünde Nubye Anıtlarını Kurtarma Uluslararası Kampanyası başlatıldı.

Kurtarma çalışmaları kapsamında şu veriler kayıtlara geçti:

5 kıtadan 40 teknik heyetin katılımıyla 22 anıt ve mimari kompleksin taşınması kararlaştırıldı.

Toplam 80 milyon dolarlık bütçenin 41,7 milyon doları münhasıran Ebu Simbel tapınaklarına tahsis edildi.

1968 yılına kadar tamamlanması hedeflenen tahliye süreci, nihai olarak 1980 yılında sona erdi.

Operasyon, 1972 tarihli Dünya Mirası Sözleşmesi'nin kabul edilmesine zemin hazırladı; tapınaklar 1979'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

BİNDEN FAZLA BLOK KESİLEREK TAŞINDI

Doğrudan kayaya oyulmuş yapının zarar görmeden nakli için cerrahi kesim yöntemi uygulandı. Mühendislik çalışmaları kapsamında tapınaklar, her biri ortalama 20 ton ağırlığında olan 1.035 ila 1.042 adet bloğa bölündü.

Numaralandırılan bloklar, orijinal konumundan 65 metre daha yüksek bir noktaya taşınarak yeniden monte edildi. Doğal ortamı korumak adına Asvan Valiliği sınırları içerisindeki yeni alana yapay bir tepe inşa edildi.

ASTRONOMİK HİZALAMADA BİR GÜNLÜK DEĞİŞİKLİK

Antik dönem mimarisi gereği tapınağın en derin odasına yılda iki kez sızan güneş ışınları; Amon-Ra, Ra-Horakhty ve II. Ramses heykellerini aydınlatırken yer altı dünyasıyla ilişkilendirilen Ptah heykelini gölgede bırakıyordu.

Taşıma öncesinde 21 Şubat ve 21 Ekim tarihlerinde gerçekleşen bu olay, yapay yerleşkedeki açısal değişim nedeniyle bir gün sonraya kaydı. Olay günümüzde 22 Şubat ve 22 Ekim tarihlerinde gözlemleniyor.

BÖLGESEL TURİZM HAZIRLIKLARI

Güneş mucizesinin gerçekleştiği tarihler her yıl uluslararası düzeyde ziyaretçi çekmeye devam ediyor. Mısır Turizm Bakanı Şerif Fethi, bir önceki yıl kaydedilen 19 milyonluk girişin ardından ülkenin yaklaşık 20 milyon turist hedeflediğini açıkladı.

Bu hedef doğrultusunda Asvan Valiliği, 22 Ekim festivali öncesinde yerel havalimanı ile tapınak arasındaki 2,5 kilometrelik bağlantı yolunun yenilendiğini duyurdu.