Yeni Zelanda'da bir mağaraya giren bilim insanları, insanlardan çok daha önce yaşamış canlıların izlerini ortaya çıkardı. Avustralya ve Yeni Zelanda'dan araştırmacıların yaptığı çalışma, ülkenin geçmişine ilişkin bugüne kadar bilinmeyen önemli ayrıntıları gün yüzüne çıkardı.

Mart 2026'da Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda, dünyaca ünlü ateş böcekleriyle bilinen Waitomo Mağaraları yakınındaki bir mağarada araştırma yapan ekip, en az bir milyon yıldır korunmuş fosil kalıntılarına ulaştı.

Araştırmada, daha önce bilim dünyası tarafından bilinmeyen 16 soyu tükenmiş hayvan türüne ait fosiller tespit edildi. Bunların 12'si kuş, 4'ü ise kurbağa türünden oluşuyor. Buluntular arasında günümüzde yaşayan kākāpō papağanının daha önce bilinmeyen bir atası da yer alıyor.

İnsanlardan çok önce yaşayan canlıların izleri

Flinders Üniversitesi'nden Doçent Trevor Worthy liderliğindeki araştırma ekibinin çalışması, Alcheringa: An Australasian Journal of Paleontology dergisinde yayımlandı.

Keşif, Yeni Zelanda'nın doğal tarihine ilişkin mevcut bilgilerin yeniden değerlendirilmesine katkı sağlıyor. Araştırmacılar, ülkedeki bazı hayvan türlerinin yok oluşunu uzun süre insanların adalara ulaşmasıyla ilişkilendirdi. Mağarada bulunan fosiller, Kuzey Adası'ndaki canlıların çok daha eski dönemlerde de büyük değişimler geçirdiğini gösteriyor.

Araştırmaya göre, ilk insanların Yeni Zelanda'ya ulaşmasından önce bölgede yaşayan hayvan türlerinin yaklaşık yüzde 33 ila 50'sinin zaten yok olmuş olması muhtemel.

Bu bulgu, insan etkisinin Yeni Zelanda'daki tür kayıplarının tek nedeni olmadığını ve bölgenin milyonlarca yıl boyunca doğal değişimlerden de büyük ölçüde etkilendiğini ortaya koyuyor.

Fosiller volkanik kül tabakalarının arasında bulundu

Mağaradaki fosillerin önemli özelliklerinden biri, iki farklı volkanik kül tabakasının arasında bulunmaları.

Alt tabakanın yaklaşık 1,55 milyon yıl önceki bir volkanik patlamadan, üst tabakanın ise yaklaşık 1 milyon yıl önce Kuzey Adası'nın geniş bölümünü kül altında bırakan büyük bir patlamadan kaldığı belirlendi.

Bu tabakalar, fosillerin yaşının belirlenmesine yardımcı oldu. Araştırmacılara göre mağara, Kuzey Adası'nda bugüne kadar bilinen en eski mağara oluşumu olma özelliğini taşıyor.

Volkanik faaliyetlerin bölgedeki ormanları ve bitki örtüsünü defalarca yok ettiği, bunun da hayvan topluluklarında büyük değişimlere yol açtığı düşünülüyor.

Kākāpō'nun bilinmeyen atası ortaya çıktı

Keşfin en dikkat çekici parçalarından biri, bilim dünyasında Strigops insulaborealis adı verilen yeni bir papağan türü.

Bu tür, günümüzde yalnızca Yeni Zelanda'da yaşayan, uçamayan ve ağır yapısıyla bilinen kākāpō ile yakın akrabalık gösteriyor. Araştırmacılar, yeni fosilin kākāpō'nun evrimsel geçmişine ilişkin önemli bilgiler sunduğunu belirtiyor.

Fosilin bacaklarının günümüzdeki kākāpōya kıyasla daha ince ve zayıf olması da dikkat çekiyor. Bu özellik, yeni tanımlanan türün modern kākāpō kadar güçlü bir tırmanıcı olmayabileceğine ve uçma yeteneğini daha uzun süre korumuş olabileceğine işaret ediyor.

Ancak araştırmacılar, bu konuda kesin bir sonuca ulaşmak için daha fazla fosil bulgusuna ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Yeni keşif fosil kayıtlarındaki büyük boşluğu dolduruyor

Mağarada bulunan fosiller, Yeni Zelanda'nın geçmişine ilişkin önemli bir dönemin anlaşılmasına da yardımcı oluyor.

Daha önce Orta Otago'daki St Bathans bölgesinde bulunan fosiller, yaklaşık 20 ila 16 milyon yıl önce bölgede yaşayan canlılar hakkında bilgi sağlıyordu. Bu dönemden sonraki milyonlarca yıla ilişkin fosil kayıtları oldukça sınırlıydı.

Yeni mağaradaki buluntular, bu eksik dönemin bir bölümünü aydınlatıyor.

Araştırmacılara göre fosiller, Kuzey Adası'ndaki yaşamın milyonlarca yıl boyunca volkanik patlamalar ve iklim değişiklikleri nedeniyle defalarca büyük dönüşümler geçirdiğini gösteriyor.

Canterbury Müzesi'nden kıdemli küratör Paul Scofield, bölgedeki orman ve çalılıkların tekrar tekrar yok olmasıyla hayvan topluluklarının da büyük değişimler yaşadığını belirtiyor.

Yeni Zelanda'nın geçmişi insanlardan çok daha eski

Mağaradaki buluntular, Yeni Zelanda'nın doğal tarihinin insan yerleşiminden çok daha öncesine uzandığını ortaya koyuyor.

Bugün ülkeyle özdeşleşen kākāpō gibi türlerin geçmişi de milyonlarca yıl öncesine uzanan daha geniş bir evrimsel hikâyenin parçası.

Araştırmacılar için mağaradaki fosiller yalnızca soyu tükenmiş hayvanların kalıntıları değil. Aynı zamanda Yeni Zelanda'daki canlı yaşamının, insanlar adalara ulaşmadan çok önce de volkanik faaliyetler, iklim değişiklikleri ve çevresel dönüşümler nedeniyle defalarca değiştiğini gösteren önemli kanıtlar.

Yeni keşif, Kuzey Adası'nın milyonlarca yıllık doğal geçmişine açılan yeni bir pencere sunarken, bugün yaşayan türlerin ne kadar uzun ve değişken bir evrimsel sürecin sonucunda ortaya çıktığını da gösteriyor.