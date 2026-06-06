Angola, ülke tarihinin en büyük altyapı projelerinden biri olan ve Kwanza Nehri üzerinde inşa edilen Caculo Cabaça Hidroelektrik Santrali’ni bu yıl işletmeye almaya hazırlanıyor. Yaklaşık 2,17 gigavat (GW) kurulu güce sahip olacak tesis, 2026 yılında dünya genelinde faaliyete geçecek en büyük hidroelektrik projeleri arasında yer alıyor.

BİRÇOK SORUNA ÇÖZÜM BULMASI BEKLENİYOR

Nüfusunun önemli bir kısmı güvenilir ve düzenli elektrik enerjisinden yoksun olan Angola'da, yeni santralin devreye girmesiyle birlikte sanayi tesisleri, hastaneler ve okullardaki kronik elektrik kesintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla elde edilecek avantajlar şu şekilde sıralanıyor: Fabrikaların jeneratör bağımlılığı ve enerji kesintisi riski azalacak. Pahalı ve çevre kirliliğine yol açan fosil yakıtlı jeneratörlerin kullanımı minimuma indirilecek.

İnşaat sürecinde binlerce kişiye istihdam sağlayan proje, işletme aşamasında da bölgeye yeni yatırımların, yolların ve ticari faaliyetlerin çekilmesini hızlandıracak.

MİLYONLARCA TON BETON KULLANILDI

Kwanza Nehri’nin yatağının geçici olarak değiştirilmesiyle inşa edilen baraj, milyonlarca ton beton kullanılarak tamamlandı. Nehir suyunun yapay bir gölde toplanmasının ardından, bina büyüklüğündeki dev türbinler vasıtasıyla nehrin akış gücü elektrik enerjisine dönüştürülecek.

ENERJİ MATRİSİNİ YENİLİYOR

Tarihsel olarak ekonomisi ve enerji tüketimi büyük ölçüde petrol üretimine dayanan Angola, bu yatırımla birlikte enerji matrisini temiz ve yenilenebilir kaynaklarla çeşitlendirmeyi amaçlıyor.

Caculo Cabaça projesi, aynı zamanda Afrika kıtası genelinde hidroelektrik potansiyelini açığa çıkarmayı hedefleyen büyük ölçekli altyapı hamlelerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Benzer şekilde, nehir havzalarını kullanarak temiz ve ucuz enerji matrisini hidroelektrik santralleri üzerine kuran Brezilya gibi ülkelerin izlediği strateji, günümüzde Angola ve diğer bölge ülkeleri tarafından da uygulanıyor.