Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" değişikliği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan yönetmelik değişikliği kararı ile, yönetmeliğe Geçici Madde 4 eklendi.

Geçici Madde 3 "Bu Yönetmeliğin 138 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen mevcut binalar için alınması gereken tedbirler, bina sahibi ve yöneticisi ile kurum amirleri tarafından 31/12/2023 tarihine kadar yerine getirilir. Ruhsat vermeye yetkili idarelerce bu tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı denetlenir. Bu süre içerisinde, alınacak tedbirlerin gerekli kıldığı imalat veya tesisatın yapımına başlanılmış ise yapım süresine bağlı olarak ilgili idare tarafından 1 yılı aşmamak üzere yapım süresi tanınabilir." şeklinde düzenlenmişti.

YIL SONUNA KADAR UZATILDI

Eklenen Geçici Madde 4 ise, "Bu Yönetmelik kapsamındaki mevcut binaların malzeme temini için süreç gerektiren eksiklikleri, bina sahibi ve yöneticisi ile kurum amirleri tarafından 31/12/2025 tarihine kadar yerine getirilir. Bu süre sonunda ruhsat vermeye yetkili idareler tarafından, eksikliklerin giderilip giderilmediği denetlenir." ifadelerini içeriyor.

Yayımlanan değişiklikle, mevcut binaların yangından korunması için alınması gereken tedbirlerin süresi malzeme temini gibi süreç gerektiren eksiklikler nedeniyle 31 Aralık 2025’e kadar uzatıldı. Böylece bina sahipleri ve yöneticilerine, bu eksiklikleri gidermek için ek süre tanındı.