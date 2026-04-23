Uzmanlara göre bu ısınma, başta metro hatları, yer altı kabloları, boru sistemleri ve yoğun insan faaliyetleri nedeniyle oluşuyor. Şehirlerin altında biriken bu ısı, toprağın fiziksel özelliklerini değiştirerek genleşme ve büzülmelere neden oluyor. Bu süreç ise zamanla zemin dengesini bozarak yapıların temelini zayıflatabiliyor.

Bu konuda yapılan ve özellikle Northwestern University tarafından Chicago üzerinden yürütülen araştırma, yer altı sıcaklıklarının yıllar içinde belirgin şekilde arttığını ortaya koydu. Çalışmada, bu ısınmanın zeminde milimetre seviyesinde de olsa hareketlere yol açabildiği ve bunun uzun vadede yapı güvenliğini etkileyebileceği vurgulandı.

ŞEHİR PLANLAMASINDA YENİ BİR RİSK FAKTÖRÜ

Uzmanlar, bu durumun uzun vadede bina temellerinde çatlaklar, eğilmeler ve altyapı sistemlerinde deformasyonlara yol açabileceğini belirtiyor. Özellikle eski yapılar ve zemin açısından hassas bölgelerde riskin daha yüksek olduğuna dikkat çekiliyor.

Elde edilen bulgular, şehir planlamasında bugüne kadar göz ardı edilen bir etkeni yeniden gündeme taşıdı. Yer altı sıcaklıklarının düzenli olarak izlenmesi ve yapılaşma süreçlerinde bu faktörün dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor.

Uzmanlar, gerekli önlemler alınmadığı takdirde bu 'görünmez ısı' etkisinin önümüzdeki yıllarda daha fazla şehirde yapısal sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.