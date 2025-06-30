Yeni düzenleme ile Binalarda Enerji Performansı Yazılımı (BEP-TR) güncellenirken, binaların yüzde 40 daha enerji verimli olması hedefleniyor.

Meteoroloji istasyonlarının sayısı 84’ten 730’a çıkarılarak daha hassas enerji hesaplamaları yapılabilecek. Bina bazlı rüzgar enerjisi sistemleri enerji performans hesaplamalarına dahil edilirken, ısı yalıtım kalınlıkları bölgeye göre yenilendi ve Avrupa Birliği enerji limitleriyle uyumlu hale getirildi.

'1,5 MİLYAR DOLAR KATKI SUNACAK'

İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, yeni standartlarla binaların ısıtma ve soğutma giderlerinin düşeceğini, 5 yılda ülke ekonomisine yaklaşık 1,5 milyar dolar katkı sağlanacağını belirtti. Ayrıca, yılda 3 bin gigavatsaat enerji tasarrufu ve 610 bin ton karbondioksit emisyon azaltımı hedefleniyor.

'HEM ISITMA HEM SOĞUTMA İHTİYACINA GÖRE TASARLANACAK'

EYODER Başkanı Onur Ünlü, binaların artık hem ısıtma hem soğutma ihtiyacına göre tasarlanacağını, ısı yalıtım standartlarının yükseltildiğini vurguladı. Uzun vadede net sıfır enerjili binalar hedefine ulaşılabileceğini ifade eden Ünlü, bu düzenlemenin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım olduğunu belirtti.

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz ise yeni metodolojinin enerji verimliliğini artırarak sürdürülebilirlik hedeflerine kritik katkı sağlayacağını, “neredeyse sıfır enerjili binalar” yolunda önemli bir eşik olduğunu söyledi.