Fransa hükümeti, enerji güvenliğini sağlamak ve dışa bağımlılığı azaltmak için stratejik bir enerji dönüşüm paketi açıkladı. Başbakan Sébastien Lecornu tarafından duyurulan karara göre, fosil yakıtlara olan bağımlılığı sonlandırmak için yeni inşa edilecek binalarda doğalgaz kullanımı tamamen durdurulacak. Söz konusu yasak, sadece müstakil evleri değil; apartmanlar, çok daireli konutlar ve ticari binaları da kapsayacak şekilde genişletildi.

TEMİZ ENERJİNİN PAYI %60'A ÇIKARILACAK

Başbakan Lecornu, petrol ve gaza bağımlı kalındığı sürece küresel ekonomik dalgalanmaların ve dış savaşların etkilerinin Fransa üzerinde hissedilmeye devam edeceğini vurguladı. Fransa’nın nükleer kaynaklı elektrik üretim avantajını kullanacağını belirten Lecornu, 2030 yılına kadar enerji tüketiminde petrol ve gazın payını %60’tan %40’a düşürmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bu süreçte temiz enerjinin toplam enerji tüketimindeki payı %60'a yükseltilecek.

Hükümet, bu büyük dönüşüm için elektrifikasyon desteklerini yıllık 5,5 milyar eurodan 10 milyar euroya çıkarma kararı aldı. Bu ek kaynağın yeni bir bütçe oluşturmak yerine, mevcut enerji harcamalarının azaltılması ve kamu-özel sektör fonlarının yeniden yönlendirilmesiyle finanse edileceği belirtildi.

HER YIL 1 MİLYON ISI POMPASI KURULACAK

Dönüşüm planının en kritik ayaklarından biri ısı pompası teknolojisi olacak. Hükümet, 2030 yılına kadar her yıl Fransa’da üretilmiş 1 milyon ısı pompasının kurulmasını hedefliyor. Bu sayede hanelerin ısınma maliyetlerinin yarı yarıya düşürülmesi öngörülüyor. Ayrıca, 2050 yılına kadar toplamda 2 milyon sosyal konutun tamamen doğalgaz sisteminden çıkarılması planlanıyor. Daha önce sadece müstakil evlerde geçerli olan doğalgaz sınırlamaları, artık tüm yapı sektörünü kapsayacak.

ULAŞIMDA ELEKTRİKLİ ARAÇ DEVRİ

Enerji devrimi sadece binalarla sınırlı kalmayarak ulaşım sektörüne de taşınıyor. Özellikle iş gereği yüksek kilometre yapan sağlık çalışanları, hemşireler ve esnaflar için Haziran ayından itibaren düşük maliyetli kiralama yöntemiyle 50 bin ek elektrikli araç teşviki sağlanacak.

Şirketlerin lojistik süreçlerini elektrikli hale getirmesi için de devasa destekler açıklandı. Elektrikli van ve kamyon alımlarında araç başına 100 bin euroya kadar nakdi destek verilecek. Bu teşvikler, şehir içi teslimatlarda karbon ayak izini azaltmak amacıyla kullanılan kargo bisikletlerini de kapsayacak.