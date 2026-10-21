YENİ Parti Akçaabat İlçe Başkanı Emre Şahin Köroğlu, Trabzon’daki Yıldızlı Değirmen Sokak’ta binaların altında su biriktiğini belirterek altyapının bir an önce yenilenmesini talep etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Köroğlu, vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine bölgede incelemelerde bulunduğunu bildirdi. Köroğlu, değirmene giden su için geçmişte yapılan düzenlemenin yetersizliği nedeniyle binaların altına su sızdığını öne sürdü.

Sorunun tek bir binayla sınırlı olmadığını belirten Köroğlu, “Burada neredeyse 1-1,5 metre bandında binaların altında su birikmiş ve bu bir binada değil, çoğu binada bu sorun şu an mevcut” dedi.

DSİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE ÇAĞRI

Köroğlu’nun aktardığına göre, belediyeye başvuruda bulunuldu ancak belediye ekipleri sorunun kendilerini aştığını ve bölgenin DSİ’nin düzenleme alanına girdiğini belirtti.

DSİ yetkilileri ve Büyükşehir Belediyesi’ndeki kurumlara seslenen Köroğlu, altyapının tamamlanıp yenilenmesini ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini istedi. Köroğlu, “Aksi durumda bu binaların sağlam kalabilme ihtimali yok” uyarısında bulundu.