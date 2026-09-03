Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın üç çocuğu ile akrabalarına ait olan ve yıllardır pek çok tartışmanın odağında yer alan denizcilik şirketleri, Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’a devredildi.

Gazete Pencere’den Büşra Cebeci’nin haberine göre ticaret sicil kayıtlarında dikkat çeken ilk devir, Elia Gayrimenkul Spa Anonim Şirketi oldu. 18 Kasım 2022’de şirket, Derin Denizcilik Gemi Taşıma Anonim Şirketi’ne devredildi. Şirketin bu tarihteki hissedarları Binali Yıldırım’ın çocukları Bülent Yıldırım, Erkam Yıldırım ve Bahar Büşra Köylübay’dı. Ticaret sicil kayıtlarında bir başka devir işleminin ise 24 Mayıs 2024’te gerçekleştiği ortaya çıktı. Binali Yıldırım’ın akrabası olan, Yılmaz Erence ve Rıfat Emrah Erence’nin kurduğu Ceren Danışmanlık Denizcilik şirketi, Derin Denizcilik Gemi Taşıma Anonim Şirketi’ne devredildi. Filosundaki tüm gemilerin satıldığı, sermayesi 65 milyon lira olan bu şirketin şu an hangi faaliyetleri yürüttüğü bilinmezken son üç yıldır da şirket matrah göstermiyor.

Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ı kamuoyu bu kumar masasından tanıyor.

Malta’da 8 şirketleri vardı

Ceren Danışmanlık Denizcilik şirketinin adı ilk kez 2017’de “Malta Files” araştırmasında yurt dışındaki şirket bağlantılarıyla gündeme gelmişti. Malta, kendi ülkelerindeki vergi kaçırmak isteyenlere kapılarını açmasıyla biliniyordu. Paradise Papers’ın ifşa ettiği belgelere göre dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın ailesi ve akrabalarına ait Malta’da sekiz şirket bulunuyordu.