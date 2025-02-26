Hukuki Araştırmalar Derneğinin (HUDER) hazırladığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği "Yeni Anayasa Buluşmaları" programı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, buradaki konuşmasında, yürürlükteki 1982 Anayasası'nda 23 kez değişiklik yapıldığını ifade etti.

Türkiye'nin güçlü bir liderliğe ihtiyaç duyduğunun altını çizen Yıldırım, 'istikrar ve güven' için Erdoğan’ın tekrar Cumhurbaşkanlığı adaylığının yolunun açılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin ihtiyacı olan sivil bir anayasayı önemsediklerini de dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Etrafımız istikrarsızlıkla, tehlikelerle, tehditlerle sarılmış durumda. Bütün bu şartlar altında Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü olarak ayakta kalmak mecburiyetindedir. Bunun için istikrara, güvene ve en önemlisi güçlü lidere ihtiyaç var. Onun için Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı adaylığının yolu açılmalıdır. Yeni Anayasa bunu da öngörmeli. Sivil anayasa bir an önce yapılmalı ve Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'ın da tekrar aday olmasının yolu açılmalıdır."