Hatay'ın Yayladağı ilçesi, geleneksel spor kültürünün önemli temsilcilerinden aba güreşinin yanı sıra yöresel etkinliklerle de renklenen bir festivale ev sahipliği yaptı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Yayladağı Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen 24. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali’nde gün boyunca birbirinden farklı etkinlikler düzenlendi. Festivalde ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı. Programa Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Turnuvanın güreş ağalığını Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım üstlendi.

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