Program alanına makam aracıyla gelen Binali Yıldırım'ın kapısını açmak üzere bir görevli araca yöneldi. Ancak bu sırada, görevlinin araçtan rahat inebilmesi için başka bir görevli de onun kapısını açtı.

Peş peşe yaşanan kapı açma anları kameralara yansırken, görüntüler sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede yayılan görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Çok sayıda kullanıcı, yaşanan anları esprili bir dille değerlendirirken, en çok paylaşılan yorumlardan biri "Kapıyı açanın kapısını açan adam" ifadesi oldu.