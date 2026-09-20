Elazığ TSO’da sandık yeniden kuruluyor. Mevcut Başkan İdris Alan’ın yeniden aday olduğu seçimde Ahmet Ballıca ve Nurullah Öner de başkanlık için yarışacak. 3 Ekim’de yapılacak seçim öncesi adaylar projelerini ve vaatlerini sıralarken, Alan’ın geçmişte dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’la yaşadığı ve “Sabırsız Elazığlı” olarak anılan diyalog da yeniden gündeme geldi.

19 MESLEK GRUBUNDA SANDIK KURULACAK

Elazığ TSO seçimleri 3 Ekim Cumartesi günü Koç İlköğretim Okulu’nda 19 meslek grubunda gerçekleştirilecek. Önceki seçimlerde 14 meslek grubunun bulunduğunu belirten İdris Alan, yeni dönemde grup sayısının 19’a yükseldiğini açıkladı. Alan, yeniden aday olduğunu duyururken, seçimlerin Elazığ’a yakışır bir ortamda geçmesini istediğini söyledi.

Alan, seçim öncesinde yaptığı açıklamada 19 grubun tamamında iddialı olduklarını belirtirken, yeni dönemde özellikle teknik lise projesini öne çıkarıyor. Alan’a göre oda üyelerinin en önemli sorunlarından biri nitelikli eleman ihtiyacı. Bu nedenle teknik lise açılması, mevcut yönetimin öncelikli projeleri arasında yer alıyor.

KARŞISINDA BALLICA VE ÖNER VAR

İdris Alan’ın karşısında iki isim öne çıkıyor.

İş insanı Ahmet Ballıca, seçim çalışmalarını uzun süredir sürdürüyor. Ballıca, 2026-2030 dönemi için 15 ana başlık altında 106 projeden oluşan bir plan hazırladığını açıkladı. Seçim koordinasyon merkezinin açılışında da 19 grubun tamamında yarışacaklarını duyurdu.

Bir diğer aday Nurullah Öner ise 2023 yılından bu yana sahada olduklarını ve oda üyeleriyle görüşmeler yaptıklarını belirtiyor. Öner’in projeleri arasında kadınların yer alacağı sağlık ihtisas organize sanayi bölgesi ve gastronomi çarşısı gibi başlıklar bulunuyor.

ALAN’IN BİNALİ YILDIRIM’LA “SABIRSIZ ELAZIĞLI” DİYALOĞU

İdris Alan’ın geçmişinde ise bugün yeniden gündeme gelen dikkat çekici bir seçim hikâyesi bulunuyor.

Alan’ın Elazığ TSO başkanlığı döneminde, Elazığ’ın teşvik sisteminde 6. Bölge kapsamına alınması için dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’la yaptığı görüşme kentte uzun süre konuşulmuştu.

Alan, 2016 yılında verdiği bir röportajda, Yıldırım’ın konuşması sırasında araya girerek Elazığ’ın 6. Bölge teşviklerinden yararlanması gerektiğini dile getirdiğini anlattı. Alan, görüşmenin ardından korumaların etraflarını sardığını ve yayının kesildiğini söyledi. Bu olay daha sonra “Sabırsız Elazığlı” diyaloğu olarak gündeme geldi. Yaşanan diyaloğun ardından Elazığ’ın 6. bölge teşviklerine dahil edilmesiyle birlikte 25 bin kişiye istihdam yaratıldığı ve yüzlerce fabrikanın Organize Sanayi Bölgesinde açılmasına olanak sağladı.

SEÇİMİN MERKEZİNDE “19 GRUP” TARTIŞMASI

Seçim sürecinin önemli başlıklarından biri de meslek grubu sayısının 14’ten 19’a çıkarılması oldu.

Başkan adayı Ahmet Ballıca, grup sayısındaki değişikliğin şeffaf olmadığını savunarak mevcut yönetime eleştiriler yöneltti. Elazığ TSO yönetimi ise üyelerin meslek grubu ve NACE kodlarına ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığını açıkladı.

3 Ekim’de kurulacak sandıklarda yalnızca yeni yönetim değil, Elazığ iş dünyasının önümüzdeki dört yıllık temsil yapısı da şekillenecek.