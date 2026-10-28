Uğur Yıldız’ın kardeşi Duygu Yıldız, babasının Yıldırım’ın şikâyeti üzerine ifadeye çağrıldığını açıkladı. Yıldız, “Babam öfkesiyle, acısıyla bir şeyler söylediği için rahatsız olmuş ve şikâyette bulunmuş. Sadece babamı değil, beni, annemi de ifadeye çağırın. Bizleri tutuklayın, müebbet verin. Ne yaparsanız yapın, korkmuyoruz” dedi.

Ölen oğullarının fotoğrafıyla görülen aile üyeleri, adalet mücadelesini sürdüreceklerini belirtti.

Sanıklardan birinin beş yıldızlı otelde ev hapsinde olduğunu hatırlatan Yıldız, “Biz ise Binali Yıldırım’a acımızla, öfkemizle söylediğimiz sözlerden ifadeye çağırılıyoruz” ifadelerini kullandı.