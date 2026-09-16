Gelecek Partisi'ni kapatarak aktif siyasete veda eden Ahmet Davutoğlu, 5 sene önce yaptığı konuşması nedeniyle "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlaması ile geçtiğimiz hafta ifadeye çağrılmıştı.



Söz konusu soruşturmanın ardından Davutoğlu'nun yıllar önceki konuşmasında ifade ettiği eleştiriler yeniden gündem olurken, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bu konuşma nedeniyle eski Başbakanlardan Binali Yıldırım ve Ahmet Davutoğlu'nun mahkemelik olduğunu açıkladı.





DAVUTOĞLU'NUN MAHKEMELİK OLMASINA YOL AÇAN SÖZLER



Davutoğlu, pandemi döneminde yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“İtiraz etmeseydim ne olurdu biliyor musunuz? Benim başbakanlığım elimden gitmezdi, otururdum, milyarlarıma milyar katardım benden sonraki başbakan gibi. Milyarlarıma milyar katardım benden sonraki bakanlar gibi. Bir kuruş haram lokma yemedim. Yediler, çevrelerini zengin ettiler, damadını bakan yaptı, akrabalarını zengin etti, beş tane müteahhide Türkiye’yi peşkeş çekti”



Söz konusu açıklamadaki "Milyarlarıma milyar katardım benden sonraki başbakan gibi" ifadeleri nedeniyle Binali Yıldırım'ın Ahmet Davutoğlu'na 9 Haziran 2022 tarihinde 150 bin TL'lik tazminat talebiyle dava açtığı ve Ankara 23.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 29 Mart 2023 tarihinde verdiği karar ile Davutoğlu'nu '20 bin TL tazminat cezasına" çarptırdığı öğrenildi.

