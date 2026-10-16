İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog'un, Azerbaycan Havayolları (AZAL) uçağıyla Türk hava sahasından geçerek Azerbaycan'daki 7. CICA zirvesine katılmasına ilişkin hükümete bağlı Azerbaycan Basın Ajansı (APA) dikkat çeken bir haber yayımladı.

Haberde, İsrail Cumhurbaşkanı'nın AZAL yolcu uçağına bilet alarak binmesi ve Azerbaycan'a gelmesi 'normal' olarak tasvir edildi.

Haber metninde şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan'a yapacağı ziyaret için özel bir uçak ya da sıra dışı uçuş düzenlenmedi. Ticari uçuşta yolcu olarak Azerbaycan'a geldi. Bu konu Türkiye'deki revisyonist çevrelerce manipülasyon aracı oldu. Ancak ticari uçuşlarla seyahat eden kişilere aynı yaklaşım uygulanırsa Türk Hava Yolları, Pegasus Havayolları, AJet ve diğer havayollarının uçuşlarını kullanan yolcuların soruşturulması gerekiyor."

Haberin devamında da İsrail Cumhurbaşkanı'nın bu yolcu uçağıyla Türk hava sahasından uçmasına tepkiler mantıksız olarak tasvir edildi. Haberde şu ifadeler yer aldı:

"İsrail Cumhurbaşkanı'nın ticari uçuştan bilet satın alarak Azerbaycan'a yaptığı ziyaret düzenli bir yolcu uçuşudur. Uçuşla ilgili ve Bakü'ye hangi sırayla geldiğine dair asılsız çağrılar ortaya koymak için mantıklı bir neden yok." "Türkiye ile İsrail arasındaki mevcut ilişkileri çeşitli alanlarda dikkate alarak, özel bir tartışma konusu olarak Azerbaycan'a ticari bir uçuşla İsrail Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan'a yaptığı ziyareti çevirmek doğru değildir."

AKP İÇİNDE AZERBAYCAN ÇATLAĞI

Bu durum, Azerbaycan'daki başörtüsü yasağına tepki gösteren AKP'li danışmanlar ve milletvekillerinin sözlerinin ardından geldi. Azerbaycan'da siyasiler bu tepkilere sert çıktı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Azerbaycan’da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez" açıklamasını yapmış ve "yanlıştan dönülmesi" çağrısında bulunmuştu. Bu açıklamanın ardından AKP'deki diğer isimlerden de tepkiler geldi.

Azerbaycan, bu tepkilere sert çıktı. Aliyev'in partisi olan Yeni Azerbaycan Partisi'nden tepki geldi. Açıklamada AKP’li vekillerin açıklamalarının Türkiye’yle ilişkilerin ruhuna aykırı olduğunu söylendi.

Açıklamada "son dönemde Azerbaycan’a yönelik bu bilgi kampanyasının daha agresif, sistemli ve açıkça iftira niteliği kazanması; özellikle de Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı statüsünü taşıyan bir kişinin ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin böyle bir kampanyaya katılması, konuya açıkça tepki göstermemizi zorunlu kılmaktadır" denildi.

Saral'ın açıklamasıyla başlayan polemik, Binali'nin açıklamasıyla daha da dikkat çekti.

Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Binali Yıldırım ise AKP içinden gelen tepkilere sert çıktı.

Yıldırım, açıklamasında "Kimin ne haddine Azerbaycan'ın iç işlerine karışacak? Öyle bir şeyi kesinlikle kabul etmeyiz. Buna teşebbüs edeni, tevessül edeni de en şiddetli şekilde cezalandırırız" dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog bir AZAL uçağına binerek 7. "Asya'da İş birliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı" (CICA) zirvesine katılmak üzere İsrail için yasaklı olan Türk hava sahası üzerinden geçti.

Middle East Eye'ın haberine göre Herzog'un bindiği AZAL uçağının yolcu listesi önceden Türkiye'ye iletilmedi. Herzog, bu uçakla Bakü'ye indi.

Türkiye, Rusya, BAE, Katar ve Çin dahil olmak üzere 28 ülkenin bulunduğu toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

Fidan'ın CICA zirvesi sırasında, Herzog'un konuşması esnasında diğer 10'dan fazla ülkeyle salonu terk etmesi, zirveye damgasını vurdu.

Bu yaşananlar, Azerbaycan'da okul kıyafetleri düzenlemesi altında başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin okula girişinin yasaklanması ve ardından süregelen tartışmaların üzerine geldi.

Azerbaycan'da veli, öğrenci ve öğretmenler durumu protesto ederek, AKP içinden çelişkili tepkiler geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise "Azerbaycan ve Türkiye arasındaki stratejik ilişkilerinin esas olduğunu" vurguladı.