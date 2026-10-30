Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, gündeme gelen güvenlik sorunu nedeniyle para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu. Şirket, ilk etapta 2,54 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu doğruladı. Binance, yaşanan olaydan kaynaklanan tüm kayıpları karşılayacağını açıkladı.

Kripto para piyasasında büyük yankı uyandıran olayın ardından Binance ekipleri harekete geçti. Şirket, güvenlik sorununa ilişkin inceleme başlatırken kullanıcıların para yatırma ve çekme işlemlerini tedbir amacıyla askıya aldı.

Binance, kamuoyunda dondurulan varlıkların miktarına ilişkin farklı rakamların dolaştığını belirtti. Bu rakamlar arasında 1,8 milyar dolarlık bir tutarın da bulunduğunu açıkladı, ancak şirket, şu ana kadar doğrulanan toplam miktarın 2,54 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Ekipler, kaybolduğu öne sürülen diğer varlıkların izini sürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte kolluk kuvvetleri, varlık ihraççıları, blokzincir istihbarat şirketleri ve sektör ortaklarıyla birlikte hareket ediliyor. Binance, yeni varlıkların dondurulmasıyla doğrulanan toplam tutarın artabileceğini de belirtti.

BİNANCE TÜM KAYIPLARI KARŞILAYACAK

Şirket, güvenlik sorununu çözmek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini duyurdu. Binance, yaptığı açıklamada tüm kayıpların karşılanacağını vurguladı.

İncelemenin tamamlanmasının ardından olayın boyutuna ilişkin kapsamlı bir değerlendirme paylaşılacağı bildirildi.

Binance kurucu ortağı ve eski CEO'su Changpeng Zhao da (CZ) konuya ilişkin açıklama yaptı. X hesabından paylaşım yapan Zhao, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu belirtti.

Olayın Binance'e yönelik bir siber saldırı gibi göründüğünü ifade eden Zhao, Tether ve Circle'ın hızlı müdahalesine de dikkat çekti. Zhao, Tether'ın yaklaşık 971 milyon dolar, Circle'ın ise yaklaşık 823 milyon dolar değerindeki varlığı dondurmasını takdir etti.

BINANCE TR'DEN KULLANICILARA GÜVENCE

Binance TR de olayın ardından kullanıcılarına yönelik açıklama yaptı. Platform, tüm kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu ve hizmetlerin kesintisiz sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, kullanıcı varlıklarının güvenliğinin en önemli öncelik olduğu vurgulandı. Güvenlik süreçlerinin titizlikle yürütülmeye devam ettiği belirtildi.