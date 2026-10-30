Kripto para borsası Binance, olası bir güvenlik sorununa ilişkin inceleme kapsamında dondurulduğu doğrulanan varlıkların toplam tutarının 2,54 milyar dolar olduğunu bildirdi. Şirket, önlem olarak tüm para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak askıya aldığını açıkladı.

Binance, kamuoyunda dondurulan varlıklara ilişkin farklı rakamların, bunlar arasında 1,8 milyar dolarlık tutarın da dolaştığının farkında olduğunu belirtti. Açıklamada, o an itibarıyla doğrulanan toplamın 2,54 milyar dolar olduğu vurgulandı.

Ekiplerin kolluk kuvvetleri, varlık ihraççıları, blokzincir istihbarat şirketleri ve sektör ortaklarıyla birlikte ilave varlıkların izini sürmeye ve bunları dondurmaya devam ettiği aktarıldı. Şirket, bu çalışmalarla tutarın artabileceğini belirterek yalnızca doğrulanmış rakamların paylaşılacağını bildirdi.

“BİNANCE, TÜM KAYIPLARI KARŞILAYACAK”

Şirketin bir diğer açıklamasında, güvenlik sorununu çözmek için aralıksız çalışıldığı belirtilerek, “Binance, tüm kayıpları karşılayacak.” ifadesi kullanıldı. İnceleme tamamlandığında kapsamlı bir durum değerlendirmesi paylaşılacağı kaydedildi.

Binance, daha önce olası bir güvenlik sorununa ilişkin bildirimlerin farkında olduğunu ve konuyu aktif olarak araştırdığını açıklamış, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu belirtmişti.

“CZ” olarak bilinen Binance kurucu ortağı ve eski üst yöneticisi Changpeng Zhao da X üzerinden yaptığı açıklamada kullanıcı fonlarının güvende olduğunu söylemişti. Olayın Binance'e yönelik bir siber saldırı gibi göründüğünü belirten Zhao, Tether'ın yaklaşık 971 milyon dolar, Circle'ın ise yaklaşık 823 milyon dolar tutarındaki varlığı hızla dondurmasını takdir ettiğini kaydetmişti.

BİNANCE TR: HİZMETLER KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Binance TR ise tüm kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu ve platformdaki hizmetlerin kesintisiz devam ettiğini açıkladı.

Açıklamada, “Kullanıcılarımızın varlıklarının güvenliği en önemli önceliğimizdir. Güvenlik süreçlerimizi titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.