ABD Merkez Bankası (Fed) ve Para Denetim Ofisi (OCC), Binance'e yönelik yaklaşık 6,34 milyar dolarlık dijital varlığı etkileyen saldırının ardından denetledikleri bankalarla temasa geçti. Düzenleyiciler, bankalara olağandışı bir hareket ya da hizmet aksaması yaşayıp yaşamadıklarını sordu.

Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre görüşmeler pazartesi günü başladı. Bankalar da saldırıyı değerlendirerek benzer tehditlere karşı koyup koyamayacaklarını görmek için sistemlerini gözden geçiriyor.

ABD'nin en büyük bankalarından birinin siber güvenlik ekibi, saldırıdan saatler sonra Binance ile iletişime geçti. Binance sözcüsü, kamuya açıklanan olay raporunun tüm bankacılık ortaklarıyla paylaşıldığını ve ortaklarını etkileyen bir güvenlik açığından haberdar olmadıklarını söyledi.

2,85 MİLYAR DOLAR DONDURULDU YA DA GERİ ALINDI

Binance'in 3 Kasım'da yayımladığı olay raporuna göre, 29 Ekim'deki saldırıda yaklaşık 6,34 milyar dolarlık dijital varlık etkilendi. Bu tutarın 2,85 milyar doları donduruldu ya da geri alındı.

Borsanın açıklamasına göre saldırı, bir mühendisin haziran ayında yüklediği ele geçirilmiş bir yazılımla başladı. Saldırganlar daha sonra sosyal mühendislik, çalınan kimlik bilgileri ve kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla cüzdan sistemlerine erişerek izinsiz transferler yaptı.

Siber güvenlik şirketi BlackFog'un kurucusu ve CEO'su Darren Williams, kullanılan yöntemlerin özellikle kripto saklama ve ödeme hizmeti sunan geleneksel bankalar için de risk oluşturduğunu belirtti. Williams'a göre saldırganların şifrelemeyi kırması ya da özel anahtarları çalması gerekmiyor; para transferine yetkili güvenilir sistemleri ve kişileri ele geçirmeleri yeterli oluyor.

KRİPTO RİSKLERİ DAHA YAKINDAN İZLENEBİLİR

Blok zincir güvenlik şirketi CertiK'in ABD kamu ilişkileri başkanı Stefan Muehlbauer, görüşmelerin ardından bankaların saklama, karşı taraf riski ve olaylara müdahale gibi kriptoyla ilgili riskleri nasıl yönettiğinin daha yakından izlenebileceğini söyledi.

Bu ölçekteki bir olaydan sonra Fed ve OCC'nin denetledikleri bankalarla temas kurmamasının şaşırtıcı olacağını belirten Muehlbauer, sürecin olgunlaşan bir düzenleyici çerçevenin nasıl işlemesi gerektiğini gösterdiğini ifade etti. Bunun, düzenleyicilerin sektörden geri çekildiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Fed, Nisan 2025'te üye bankaların kripto faaliyetlerine başlamadan önce düzenleyicileri bilgilendirme zorunluluğunu kaldırmış, bu faaliyetleri olağan denetim süreciyle izlemeyi sürdüreceğini açıklamıştı. Bir Fed sözcüsü, görüşmelere ilişkin paylaşacak bir bilgi olmadığını söyledi. OCC ise yorum taleplerine yanıt vermedi.