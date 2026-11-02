Binance’e yönelik milyarlarca dolarlık siber saldırının ardından çalınan kripto varlıklarda yeni transferler tespit edildi. SomaXBT analizine göre saldırgan, olaydan sonraki yaklaşık 48 saat içinde Tron bağlantılı transfer kanallarını kullanarak 242 milyon dolarlık varlığı farklı adreslere taşıdı.

Transferlerde, blokzincirler arasında işlem yapılmasına olanak sağlayan Relay, THORChain, Chainflip ve Symbiosis platformlarının kullanıldığı belirlendi. Bu işlemler varlıkların farklı ağlara taşınmasını sağlarken fonların takibini de karmaşık hale getirebiliyor.

Analizde yaklaşık 41,7 milyon dolarlık kripto varlığın Bitget Wallet üzerinden aktarıldığı da belirtildi. Ancak bu fonların nihai varış noktası henüz doğrulanamadı.

TETHER 378,7 MİLYON USDT’Yİ DONDURDU

SomaXBT’nin verilerine göre saldırıda yalnızca Tron ağı üzerinden yaklaşık 628 milyon dolarlık kripto varlık çalındı. Stablecoin ihraççısı Tether, saldırının ardından yaklaşık 378,7 milyon USDT’yi dondurarak bu varlıkların transferini engelledi.

Dondurma işlemine rağmen saldırganın kontrolündeki diğer varlıkların farklı platformlar üzerinden taşınması sürdü. Zincir üstü verilere göre saldırganın Tron ağında henüz transfer etmediği varlıkların toplam değeri yaklaşık 7,5 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

DİĞER AĞLARDAKİ VARLIKLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ HAREKETSİZ

Saldırganın diğer blokzincir ağlarında kontrol ettiği 3 milyar doları aşkın çalıntı kripto varlığın büyük bölümünde henüz önemli bir hareketlilik görülmedi. Bulgular, transferlerin şu aşamada özellikle Tron bağlantılı varlıklarda yoğunlaştığına işaret ediyor.