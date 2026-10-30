Perşembe günü gerçekleştirilen ve tarihin en büyük kripto para hırsızlığı olarak kayıtlara geçen Binance vurgununda bilgisayar korsanları 6 milyar dolardan fazla dijital varlığı ele geçirdi.

Dünya 6 milyar dolarlık soygunun perde arkasını araştırırken, ABD basını CNN saldırının failleri hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

CNN, çok sayıda araştırmacı ise saldırının arkasında Kuzey Kore'nin bulunduğuna yönelik bulgulara ulaştığını aktardı.

'KEDİ-FARE OYUNU YENİ BAŞLADI'

Çalınan varlıkların Bitcoin ve Ethereum dahil olmak üzere "birden fazla blokzincir üzerinden hareket ettiğini" izlediklerini açıklayan kripto takip şirketi Chainalysis sözcüsü de CNN'e, saldırının arkasında Kuzey Kore'nin olduğuna dair "güçlü bir şüphe duyduklarını" söyledi.

Kripto takip şirketi TRM Labs, "güçlü zincir üstü ve zincir dışı istihbarata dayalı olarak" soygunun seçkin bir Kuzey Koreli bilgisayar korsanı birimi tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Singapur merkezli bir diğer blokzincir takip firması Pangolin Intelligence da saldırının arkasında Kuzey Koreli bir birimin bulunduğuna inandıklarını aktardı.

Gizlilik gerekçesiyle kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir Pangolin Intelligence analisti, suçlamanın "bu saldırıyla ilgili zincir üstü faaliyetlerin analiz edilmesi ve [Kuzey Koreli siber birilmle ilgili] daha önce bilinen olaylardan toplanan bilgilerle ilişkilendirilmesi" neticesinde ortaya konduğunu dile getirdi.

Kuzey Kore'nin çalınan parayı nakde dönüştürmek için bir kara para aklama organizasyonları ağını devreye sokmaya hazırlandığını sözlerine ekledi.

Analist ayrıca CNN'e yaptığı açıklamada, "Bence kedi-fare oyunu henüz yeni başladı," ifadelerini kullandı.

KİM'İN GELİR KAPISI: DİJİTAL KORSANLIK

Kuzey Koreli korsanlar, daha önce başka bir büyük kripto para borsası olan Bybit'ten dakikalar içinde 1,5 milyar dolar çalarak önceki rekor seviyedeki kripto hırsızlığından da sorumlu tutulmuştu.

Söz konusu olayda çalınan miktar, Kuzey Kore'nin bildirilen yıllık gayrisafi yurtiçi hasılasının önemli bir bölümüne denk geliyordu.

Görevdeki ve eski ABD'li ile Güney Koreli yetkililere göre, nükleer silaha sahip ve ağır yaptırımlarla karşılaşan rejim için siber korsan grupları temel bir gelir kaynağı oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler ve özel araştırma şirketlerinin raporları da Pyongyang bağlantılı korsanların son birkaç yılda bankalardan ve kripto firmalarından milyarlarca dolar çaldığını kaydetti.

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler misyonu daha önce benzer siber saldırı iddialarını reddetmişti.

NE OLMUŞTU?

Binance tarafından perşembe gecesi yapılan açıklamada, ilk incelemelerin saldırının bir mühendisin dizüstü bilgisayarı üzerinden gerçekleştirildiğini gösterdiği bildirildi.

Şirket, bu durumun "bir saldırganın bir hizmet konteynerine erişmesine ve yetkisiz para çekme işlemleri gerçekleştirmesine olanak tanıdığını" belirtti.

Açıklamada, "kullanıcı fonları güvende" ifadesine yer verilerek "şirket fonlarından" ve bir acil durum varlık fonundan yararlanılarak "tüm kayıpların karşılanacağı" duyuruldu.

Kripto borsası ayrıca "güvenlik kontrolleri tamamlanırken para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak askıya aldığını; etkilenen adresin yetkisini iptal ettiğini; [ve] fonların izini sürmek ve geri almak amacıyla kolluk kuvvetleri ile blokzincir istihbarat ortaklarını devreye soktuğunu" açıkladı.

Yaşanan finansal kaybın büyüklüğü analistler arasında şaşkınlık yaratırken, büyük piyasa yapıcı şirket GSR'nin sistematik OTC birimi yöneticisi Aravind Srinivasan Reuters'a yaptığı açıklamada durumu "Tarihin en büyük siber saldırısı" olarak değerlendirdi.