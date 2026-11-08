Kripto para borsası Binance, platformdan 6,3 milyar dolar çalındığına ilişkin açıklamasından bir hafta sonra finans yönetiminde değişikliğe gitti. CFO Kaiser Ng'nin şirketten ayrıldığı, görevi Justin Yek'in devraldığı duyuruldu.

Binance eş CEO'su Yi He, beş yılı aşkın süredir şirkette bulunan Ng'nin yeni bir girişime yönelme kararı aldığını ve ayrılık için son altı ayda bir geçiş planı uygulandığını belirtti. Yeni CFO Justin Yek, son olarak Airwallex'te finanstan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

SALDIRI ÇALIŞANLARIN BİLGİSAYARLARINDA BAŞLADI

Binance'in açıklamasına göre, kripto para hırsızlığına yol açan karmaşık saldırı, aylar önce birkaç çalışanın bilgisayarının ele geçirilmesiyle başladı. Şirket, 29 Ekim'de ortaya çıkan ihlalde yazılım indirmelerine gizlenen kötü amaçlı yazılımların ve mühendisleri hedef alan sahte işe alım girişimlerinin kullanıldığını bildirdi.

Binance, saldırıdan etkilenen müşterilere tam geri ödeme yapılacağını açıkladı.

FBI, hırsızlıktan Kuzey Kore merkezli bir bilgisayar korsanlığı grubunu sorumlu tuttu. Pyongyang yönetimi ise bu iddiayı reddetti.

Ocak 2022'den bu yana Binance'in CFO'su olan Ng, LinkedIn profilindeki bilgilere göre daha önce rakip kripto para borsası Kraken'de çalışmıştı.