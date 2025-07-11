Fransa'nın başkenti Paris'te bir hademe olarak çalışan adam, anne ve çocuklarını yangının kuşattığı çatı katından kurtardıktan sonra kahraman ilan edildi.

Binanın 6. katına çıkıp, canını hiçe sayarak bir pencereden diğer pencereye çocukları aktaran kahraman Fousseynou Samba Cissé'nin kurtarma çalışmaları, komşu kamerasına yansıdı.

İŞTEN ÇIKTI, AİLEYİ KURTARDI

Aslında Cissé'nin tek istediği, işten eve döndükten sonra güzelce dinlenmekti. Ancak yakındaki bir yangın alarmını duyunca ne olduğunu görmek için dışarı çıktı.

Komşusunun dairesinden, bir kadının ve çocukların alevlerin arasında camdan yardım çığlıkları attığını gördü.

Tereddüt etmeden altıncı kattaki çıkıntıya tırmanan cesur adam. Pencereden uzanarak anneden çocuklarını aldı ve onları kendi evine aktardı.

Fransa medyasına göre, o gün Cissé ikisi bebek olmak üzere dört çocuk ve iki yetişkini kurtardı.

Komşunun çektiği görüntüler ise kısa sürede yayıldı ve Cissé bir anda ülke çapında tanınır hale geldi.

MADALYAYI HAK ETTİ

Fransız emniyet müdürü Laurent Nuñez, pazar günü düzenlenecek bir törende Cissé'ye “cesaret ve fedakarlık” madalyası takdim edileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Cissé’yi telefonla arayarak kutladı ve 14 Temmuz’daki Bastille Günü geçidine onur konuğu olarak davet etti.

Fransa Radyosu’na konuşan Cissé, “çocukların kurtarılmaları gerekiyordu, bu kadar basit. Hiç tereddüt etmedim. Otomatik olarak atladım” dedi.

Yangının alt katlardan başladığını fark ettiğini ama iki ailenin yoğun duman nedeniyle altıncı katta mahsur kaldığını belirtti.

KALBİNİ DİNLEDİ

Çekilen videoda, olay yerinde kalabalığın toplandığı, yukarıya baktığı ve çığlıklarla yardım çağrısı yaptığı görülüyor.

Bir komşunun acil servisle konuşurken Cissé’nin canhıraş kurtarma çabasını tarif ettiği de duyuluyor.

Cissé, o anları, "Kalabalık onları izliyordu, biri yardım etsin diye bağırıyordu. Ben içgüdüyle hareket ettim. Kalbim ‘gitmen gerek’ dedi.”diye anlattı.

Olayın ardından potansiyel tehlikeyi ancak fark ettiğini söyleyen Cissé, “Altıncı kattan aşağı boşluğa bakıyordum. Kolay değildi. Sonrasında durumun ciddiyetini kavrayınca sevindim. Bir hayat kurtarmak, hatta birkaç hayat kurtarmak müthiş bir şey” dedi.

MADALYANIN YANINA VATANDAŞLIK EKLENİR Mİ?

Cissé, Fransız vatandaşı olmadığını ve bu nedenle Paris belediyesinin ortaokullarında sadece taşeron olarak çalışabildiğini belirtti. Bu olayın durumunu değiştireceğini umduğunu da ekledi.

2018 yılında benzer bir olayda Mamoudou Gassama adlı Malili bir göçmen, bir çocuğu balkondan kurtararak kahraman ilan edilmiş ve kısa süre sonra vatandaşlık almıştı.

Ancak bu tür olaylar Fransa’daki göçmenlik politikasına yönelik eleştirileri de gündeme taşıyor. “Sıradışı göçmenlere vatan minnettar. Peki ya diğerleri?” diye sormuştu Libération gazetesi.