Madrid'deki Atocha tren istasyonunun tarihi terminali, tropikal bitkilerle kaplı büyük bir bahçeye ev sahipliği yapıyor. Bir dönem trenlerin kullandığı kapalı alan, yapılan düzenlemelerle bitkilerin yetiştirildiği bir bölüme dönüştürüldü. Tarihi yapının mimarisi korunurken istasyonun içinde yüzlerce tropikal bitkinin bulunduğu bir bahçe oluşturuldu.

TARİHİ TREN TERMİNALİ TROPİKAL BAHÇEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Madrid'deki Atocha istasyonunun eski terminal bölümü, trenlerin kullandığı bir alanken daha sonra farklı bir işlev kazandı. Yapının geniş iç hacmi ve yüksek tavanı, tropikal bitkilerin yetiştirilebileceği kapalı bir bahçe oluşturulmasına olanak sağladı. Düzenleme sonucunda istasyonun tarihi mimarisiyle bitki örtüsü aynı alanda bir araya getirildi. Eski terminal, günümüzde istasyonun en dikkat çekici bölümlerinden biri olarak öne çıkıyor.

AĞAÇLAR İSTASYONUN İÇİNDE NASIL YETİŞİYOR?

Atocha'nın eski terminalinde oluşturulan bahçe, yüksek tavanlı ve geniş bir kapalı alanda bulunuyor. Tropikal bitkiler, yapının içinde kendilerine ayrılan bölümlerde yetiştiriliyor. İstasyonun mimari özellikleri sayesinde ağaçlar ve farklı bitki türleri kapalı mekânda gelişebiliyor. Yüksekliğe ulaşan ağaçlar, binanın içinde yoğun bir yeşil alan görünümü oluşturuyor.

YÜZLERCE TROPİKAL BİTKİ BİR ARADA BULUNUYOR

Eski terminal binasının içindeki bahçede yüzlerce tropikal bitki yer alıyor. Farklı büyüklüklerdeki ağaçlar ve diğer bitkiler, geniş alanın önemli bir bölümünü kaplıyor. Bahçenin bulunduğu bölümde tarihi istasyonun mimari unsurları da görülebiliyor. Böylece demir yolu ulaşımı için inşa edilen yapı, aynı zamanda büyük bir kapalı bahçeyi barındırıyor.

İSTASYONUN ESKİ TERMİNALİ NEDEN DEĞİŞTİRİLDİ?

Atocha tren istasyonunda gerçekleştirilen düzenlemeler sırasında eski terminal binası yeni bir kullanım alanına dönüştürüldü. Tarihi yapının tamamen ortadan kaldırılması yerine mevcut mimarisinden yararlanılarak tropikal bahçe oluşturuldu. Bu değişiklikle birlikte eskiden trenlerin bulunduğu alan, ağaçların ve farklı bitki türlerinin yetiştirildiği bir bölüme dönüştü.

TARİHİ YAPININ EN DİKKAT ÇEKEN BÖLÜMLERİNDEN BİRİ OLDU

Madrid'deki Atocha istasyonunun eski terminalinde bulunan tropikal bahçe, yapının mimari özellikleriyle birlikte dikkat çekiyor. Geniş çatı örtüsünün altında yükselen ağaçlar ve yüzlerce bitki, geleneksel tren istasyonu görünümünden farklı bir ortam oluşturuyor. Tarihi terminal binası, bu özelliğiyle demir yolu yapılarının farklı amaçlarla değerlendirilmesine yönelik örneklerden biri olarak gösteriliyor.