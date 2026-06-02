Japonya'nın Osaka kentinde kimliği açıklanmayan bir kişi, belediyeye yaptığı sıra dışı bağışla gündeme geldi. Yaklaşık 21 kilogram ağırlığındaki altın külçelerini belediyeye teslim eden bağışçı, karşılığında yalnızca "Elde edilecek gelir, şehrin yaşlanan su borularının yenilenmesi için kullanılsın" talebinde bulundu.

Yetkililere göre bağışın değeri 560 milyon yenin üzerinde. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 18 milyon Brezilya realine ve yaklaşık 145 milyon Türk lirasına denk geliyor.

TEK ŞARTI ALTYAPIYA HARCANMASI

Osaka Belediyesi'ne Kasım 2025'te teslim edilen altın külçeleri, su hizmetlerinden sorumlu birime verildi. Bağışçının kimliği gizli tutulurken, belediye tarafından yapılan açıklamada kişinin ismine, yaşına ya da mesleğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Osaka Belediye Başkanı Hideyuki Yokoyama, yapılan bağış karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek, belediyenin bağışçının isteğine sadık kalacağını ve tüm kaynağın su altyapısının iyileştirilmesinde kullanılacağını açıkladı.

Osaka Belediyesi, bağışçının gizlilik talebi nedeniyle herhangi bir tören düzenlemeyeceğini duyurdu.