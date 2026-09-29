Çin’in yoğun nüfuslu kentlerinden Chongqing’de kullanılan ulaşım sistemi, sıra dışı bir mühendislik çözümüyle dikkat çekiyor. Liziba istasyonunda monoray hattı, çok katlı bir yapının içerisinden geçerek yoluna devam ediyor.

TREN DOĞRUDAN BİNANIN İÇİNDEN GEÇİYOR

Liziba istasyonu, monoray hattıyla çok katlı yapının aynı noktada buluşacağı şekilde tasarlandı. Raylar binanın içerisindeki özel bölümden geçerken istasyon da yapının belirli katlarında bulunuyor. Dışarıdan bakıldığında trenin doğrudan bir apartmanın içine girip diğer taraftan çıktığı görülüyor. Ancak yapı ile ulaşım hattı sonradan bir araya getirilmedi, proje birlikte planlandı.

BİNA İLE İSTASYON NASIL BİRLEŞTİRİLDİ?

Liziba’daki sistemde tren hattı için bina içerisinde ayrı bir alan oluşturuldu. Böylece monorayın geçiş güzergâhı ile yapının diğer bölümleri birbirinden ayrıldı. Bu tasarım, yoğun yapılaşmanın bulunduğu Chongqing’de mevcut alanın ulaşım amacıyla kullanılmasını sağladı. İstasyon, binanın içerisinden geçen hattın yolcu indirme ve bindirme noktası olarak hizmet veriyor.

GÜRÜLTÜ SORUNU NASIL ÇÖZÜLDÜ?

Trenin çok katlı bir yapının içerisinden geçmesi nedeniyle titreşim ve gürültünün kontrol altında tutulması projenin önemli unsurları arasında yer aldı. Hat ile yapının diğer bölümleri buna uygun biçimde birbirinden ayrıldı. Monoray sisteminin yapının içinden geçmesine rağmen bina farklı amaçlarla kullanılmaya devam ediyor. Trenler ise gün boyunca Liziba istasyonundan geçerek Chongqing’deki ulaşım ağının bir parçası olarak hizmet veriyor.

YOĞUN YAPILAŞMAYA MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMÜ

Dağlık araziye ve yoğun yapılaşmaya sahip Chongqing’de ulaşım hatları farklı seviyelerden ilerliyor. Liziba istasyonu da kentteki sınırlı alanın değerlendirilmesi amacıyla geliştirilen projelerden biri olarak öne çıkıyor. Bina ve monoray hattının birlikte tasarlanması sayesinde yapının yıkılması veya hattın tamamen farklı bir güzergâha taşınması yerine iki yapı aynı noktada birleştirildi.

LİZİBA KENTİN DİKKAT ÇEKEN NOKTALARINDAN BİRİ OLDU

Trenlerin çok katlı binanın içerisinden girip çıkması Liziba istasyonunu Chongqing’in dikkat çeken yapılarından biri haline getirdi. Özellikle dışarıdan görülen tren geçişleri, istasyonun bilinen görüntüsünü oluşturuyor. Liziba’daki sistem bugün hem kent içi ulaşımın bir parçası olarak kullanılıyor hem de bina ile raylı sistemin aynı yapı içerisinde nasıl bir araya getirilebildiğinin örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.