Sonbahar ve kış aylarında çatılardan akan yağmur suyu, doğru şekilde tahliye edilmediğinde evler için ciddi bir risk oluşturuyor. Özellikle oluk borusunun doğrudan duvarın dibine su boşaltması ve suyu binadan uzaklaştıracak bir drenaj sisteminin bulunmaması, temelin sürekli neme maruz kalmasına yol açıyor.

Başlangıçta fark edilmesi zor olan bu durum, zamanla duvarlarda nem oluşmasına, beton yüzeylerde çatlaklara ve temelde hasara neden olabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, yağmur sonrasında oluk çıkışlarının çevresinin ve duvarların alt bölümlerinin kontrol edilmesini öneriyor.

Yağmurdan sonra kontrol edilmesi gereken 4 uyarı işareti

Bir sonraki yağışın ardından evinizin çevresinde kısa bir kontrol yaparak olası sorunları erkenden fark edebilirsiniz. Özellikle oluk borusunun bittiği noktada ve duvarların alt kısmında şu 4 belirtiye dikkat etmek gerekiyor:

Duvarın alt kısmında koyu ve nemli lekeler: Yağmurdan saatler, hatta günler sonra bile duvarın alt bölümü koyu ve ıslak görünüyorsa bu, suyun yapı malzemelerine nüfuz ettiğini gösterebilir. Özellikle diğer yüzeyler kuruduğu halde bu bölgenin nemli kalması, drenaj sorununun işareti olabilir.

Boyada dökülme ve sıvada kabarma: Duvara sızan nem, özellikle soğuk havalarda donup genleşerek dış yüzeyde hasara yol açabilir. Bunun sonucunda boyada kabarmalar, sıvada dökülmeler ve duvarın alt kısmında beyaz tuz birikintileri görülebilir.

Yosun ve yeşil tabaka oluşumu: Evin cephesinin alt kısmında veya oluk çıkışının çevresindeki beton zeminde yosun ve alg oluşması, o bölgenin uzun süre nemli kaldığını gösterebilir. Bu durum yalnızca görüntüyü bozan bir sorun değil, aynı zamanda yetersiz su tahliyesinin de işareti olabilir.

Temel çevresinde çukurlaşma ve toprak kaybı: Oluk borusunun boşaldığı noktada toprağın aşındığını, çakıl ve kumun sürüklendiğini ya da küçük çukurlar oluştuğunu fark ederseniz yağmur suyu zemini aşındırıyor olabilir. Bu durum, suyun temel çevresinde birikmesine ve toprağın zamanla zayıflamasına neden olabilir.

Drenaj sorununu gidermek için neler yapılabilir?

Yağmur suyunun evin temelinden uzaklaştırılması için alınabilecek basit önlemler, ileride ortaya çıkabilecek daha büyük hasarların önüne geçebilir. Üstelik sorun erken fark edildiğinde çoğu zaman kapsamlı bir tadilat gerekmiyor.

Oluk çıkışını uzatın: Dikey oluk borusunun ucuna takılacak bir dirsek ve uzatma parçasıyla suyun evden uzağa akmasını sağlayabilirsiniz. Yağmur suyunun binadan en az 1,5-2 metre uzağa yönlendirilmesi öneriliyor. Esnek oluk uzatma hortumları da bu işlem için kullanılabiliyor.

Su tahliye kanalı yerleştirin: Oluk çıkışının hemen altına yerleştirilen beton veya plastik bir kanal, suyun doğrudan toprağa çarpmasını ve zemini aşındırmasını önleyebilir. Kanalın suyu evden uzaklaştıracak şekilde eğimli olması gerekiyor.

Evin çevresindeki zemin eğimini kontrol edin: Binanın çevresindeki toprak ve yürüyüş yolları, yağmur suyunu duvara doğru değil bahçeye doğru yönlendirmeli. Duvarın dibinde çukur oluşmuşsa bu alanın uygun malzemeyle doldurulup sıkıştırılması, suyun temel çevresinde birikmesini önlemeye yardımcı olabilir.

Oluk ve drenaj sistemini temizleyin: Yaprak, çamur ve diğer atıklarla tıkanan oluklar, yağmur suyunun tahliyesini engelleyerek suyun duvarlara doğru taşmasına neden olabilir. Bu nedenle olukların, yağmur suyu ızgaralarının ve bağlantılı drenaj borularının düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor.