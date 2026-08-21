Bitlis Eren Üniversitesi’nin YKS tercih süreci öncesinde duyurduğu burs imkânları, öğrencilerin tercihlerinde belirleyici rol oynadı. Eren Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen model kapsamında; fakülteye ilk 15 binlik başarı diliminden giren öğrencilere aylık 50 bin TL, 15 binin üzerinde yer alanlara ise aylık 30 bin TL burs verileceği açıklanmıştı. Bu hamle kısa sürede karşılık buldu ve açılan 30 kişilik kontenjanın tamamı yüksek puanlı öğrencilerle doldu. Fakülteye en son giren öğrencinin başarı sırası 9 bin 552 olarak kayıtlara geçti.





KÖKLÜ TIP FAKÜLTELERİNİ SOLLADI

İlk yılını geride bırakan fakülte, elde ettiği başarı sırasıyla Selçuk, Kocaeli ve Erciyes gibi büyükşehir üniversitelerinin yanı sıra bölgenin önde gelen Gaziantep, Dicle, Atatürk, Fırat ve Van Yüzüncü Yıl üniversitelerinin tıp fakültelerini geride bırakarak sürpriz bir başarıya imza attı.

ÖĞRENCİLER İLK 3 YIL İSTANBUL'DA OKUYACAK

Fakültenin tercih edilmesindeki bir diğer kritik etken ise eğitim lokasyonu oldu. Bitlis’teki morfoloji binası ve araştırma hastanesinin altyapı çalışmaları tamamlanana kadar öğrencilerin ilk 3 yıllık teorik ve pratik eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde alacakları belirtildi. Öğrenciler, 4. sınıftan itibaren klinik eğitimlerine Bitlis’te devam edecek.

BURSLAR İÇİN SIKI DENETİM UYGULANACAK

Sağlanan finansal desteğin devamlılığı ise belirli kriterlere bağlandı. Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin aldıkları bursları yasal faiziyle iade etmesi gerekecek. Ayrıca akademik not ortalamasının 2.00’nin altına düşmesi, bir dönemde 5 hafta ve üzeri devamsızlık yapılması, disiplin cezası alınması veya herhangi bir gelir getirici işte çalışılması durumunda burs ödemeleri doğrudan kesilecek.