Hollanda’nın Amsterdam kentinde inşa edilen WoZoCo konut projesinde, ana gövdeye sığmayan 13 daire yapının dış cephesine konsol şeklinde asılarak inşa edildi. MVRDV mimarlık firması tarafından uygulanan bu yöntemle, çevredeki yeşil ve kamusal alanlar işgal edilmeden 100 konutluk hedef tamamlandı.

BİNAYA SIĞMAYAN 13 DAİRE İÇİN İLGİNÇ ÇÖZÜM

55 yaş üzeri vatandaşlar için planlanan projede, komşu binaların güneş ışığını kesmemek ve daire alanlarını daraltmamak adına ana gövdeye yalnızca 87 daire sığdırılabildi. Arsanın kalan kısmındaki açık alanları korumak isteyen mimarlar, kalan 13 daireyi kuzey cephesinden dışarı doğru uzanan dev yapı kutuları şeklinde tasarladı.

HAVADA ASILI DURAN KUTULAR NASIL TAŞINIYOR?

Cepheden dışarı taşan daireler, binanın içindeki dayanıklı yapılara bağlı kirişlerle desteklendi. Daireler arasındaki taşıyıcı duvarlar, asma ünitelerin ağırlığını ana binaya aktarmak ve daireler arası ses geçişini azaltmak amacıyla standart ölçülerden 8 santimetre daha kalın inşa edildi. Böylece kutuların tamamen desteksiz kalması engellendi.

Askı dairelerin kuzey cephesine yerleştirilmesi ve doğu-batı yönünde konumlandırılması, mevcut binaların doğal ışık alımını korumasını sağladı. Yapılan mühendislik müdahalesi sayesinde zemindeki açık alanlar korunurken, imar kısıtlamalarına rağmen hedeflenen konut sayısına ulaşıldı.