Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın 27 Temmuz 2015'te Muş'un Malazgirt ilçesinde şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili aranan firari şüpheli İ.Y., 11 yıl sonra Bitlis'in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. Çalışmaya Muş İl Jandarma Komutanlığı ile Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlükleri katıldı.

Operasyonun ardından sürdürülen çalışmalarda, İ.Y.'ye yardım ve yataklık ettiği belirlenen iki kişi de Tatvan'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

AİLESİNİN YANINDA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Binbaşı Arslan Kulaksız, Malazgirt'te ailesiyle birlikte bulunduğu sırada düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonun ardından yaptığı açıklamada çalışmada görev alan Jandarma ve Emniyet teşkilatı personelini tebrik etti.