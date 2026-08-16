Oyuncu Ergün Demir, Giresun’un Tepeköy köyündeki yaşamından yeni bir kare paylaştı. Doğayla iç içe hayatını sürdüren ve evinin çevresinde tarımla ilgilenen Demir, bu kez köyde yaşadığı huzuru anlattı.

“BU EVDE DOĞDUM”

Demir, paylaşımına “Ve huzur, şükürler olsun ya Rabbim! Bu evde doğdum, bu evde hayat benim için başka bir anlam taşıyor” notunu düştü.

Giresun manzaralı Tepeköy’deki evinde zaman geçiren oyuncu, tarımla da ilgileniyor. Toprakla ve doğayla iç içe yaşamından kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürüyor.

KÖY HAYATININ YANI SIRA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Ergün Demir, sakin köy yaşamının yanı sıra oyunculuk çalışmalarını da sürdürüyor. Söyleşilere katılan, workshoplar düzenleyen ve eğitimler veren oyuncu, mesleki çalışmalarına devam ediyor.

Demir, mart ayında ise Arjantin’de podyuma çıkarak mankenlik deneyimi yaşamıştı. Böylece oyuncu, bir yandan doğup büyüdüğü köydeki hayatın tadını çıkarırken diğer yandan sanat çalışmalarını sürdürüyor.

FRANSA'YA UZANAN ÇOCUKLUK YILLARI

Binbir Gece dizisinde canlandırdığı Ali Kemal karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Ergün Demir, 10 Aralık 1969’da Giresun’un Yağlıdere ilçesinde, beş kardeşin ikincisi olarak dünyaya geldi. Babasının 1972 yılında işçi olarak Fransa’ya gitmesinin ardından Demir ve ailesi, 1974’te Fransa’ya göç etti.

Çocukluk yıllarını Fransa’da geçiren Demir, maddi açıdan zorlu bir ortamda büyüdü. İlkokul yıllarında klasik gitarla tanışan Demir’in sahneyle buluşması ise henüz 9 yaşındayken gerçekleşti. Okul kulübünde sahnelenen “Küçük Prens” adlı tiyatro oyununda rol alan Demir, böylece sanat dünyasına ilk adımını attı.

Ergün Demir’in Ayhan adında bir ağabeyi; Nurhan, Rahşan ve Beyhan adlarında üç kardeşi bulunuyor.