Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu başkanlığındaki heyetin sönmüş volkanik Karadağ'daki Binbir Kilise bölgesindeki araştırması sürüyor.

Mimiroğlu şunları söyledi:

"Bölgenin birden fazla antik yerleşime ev sahipliği yaptığını keşfettik. Karadağ Binbir Kilise, dini açıdan önemli bir hac merkezi ama aynı zamanda yoğun nüfusu barındıran bir bölgeydi."

"Literatürde olmayan 15 yeni küçük kilise ve şapel tespit edildi. Bu yapılar aslında bölgenin Bizans dini mimarisi açısından çok daha zengin olduğunu ortaya koydu."

"Birçok yapı kompleksi, sarnıçlar, açık kült alanları, kitabeler, mezarlar, kilise ve şapeller (küçük kilise) tespit ettik. Bununla beraber çeşitli doğal mağaraların ya da yarı işlenmiş mağaraların inziva hücresi olarak kullanıldığını belirledik."

"Araştırmacı bazı inziva hücrelerinde haçların bulunduğunu vurgulayarak keşfedilen kitabelerin epigrafi (anıtlar üzerindeki kitabeleri ve yazıları inceleyen bilim dalı) çalışmalarının sürdüğünü belirtti."

SELÇUKLU DÖNEMİ YERLEŞİMİ KEŞFEDİLDİ

Bölgenin yerleşim ve nüfus yoğunluğunun da araştırıldığını belirten Mimiroğlu, şöyle devam etti:

"Oradaki nüfusun Selçuklu döneminde de devam ettiğini gösteren yine önemli bir buluntu, Selçuklu sikkesi gün yüzüne çıkarıldı."

"Selçuklu döneminde en azından bölgedeki yerleşimlerin kısmen devam ettiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte özellikle tarihi araştırmalar gösterdi ki 15'inci yüzyılda bölgedeki Müslüman ve gayrimüslim nüfus özellikle Balkanlar'a göç ettirildi."

"Bu da bize Karaman'la beraber Karadağ Binbir Kilise'deki kentlerin ve yerleşimlerin de bu dönemde boşalmış olabileceğini düşündürüyor."

Binbir Kilise bölgesinin antik dönemde hacıların uğrak yerlerinden olduğu düşünülüyor.