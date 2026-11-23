Libya'nın doğusundaki Bingazi Limanı'na yönelik saldırıda, limanda demirli bulunan Rus donanmasına ait Stereguşçiy sınıfı bir korvet battı. ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Vantor'un yayımladığı görüntüler, saldırının ardından geminin durumunu ortaya koydu.

Uydu görüntülerinde geminin bulunduğu iskele boyunca çevreye dağılmış enkaz da yer aldı. Saldırı sonrası çıkan yangın nedeniyle gökyüzüne yoğun duman yükseldiği görüldü.

GEMİ YAKIT İKMALİ İÇİN LİMANDAYDI

Rus savaş gemisinin, Rusya'ya dönüş hazırlığında olduğu ve iki ülke arasındaki denizcilik işbirliği anlaşmaları kapsamında yakıt ikmali yapmak üzere limanda bulunduğu belirtildi.

Libya hükümetinin, ilgili güvenlik ve askeri makamlara kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatı verdiği aktarıldı. Soruşturmayla saldırının nasıl gerçekleştiğinin, kaynağının ve sorumlularının ortaya çıkarılması hedefleniyor. Bu kapsamda Rus makamlarıyla ortak soruşturma yürütülmesi de istendi.

Hükümet açıklamasında, Libya topraklarının uluslararası çatışmaların arenasına dönüştürülmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

Libya'nın Rusya-Ukrayna savaşının veya kendi sınırları dışındaki herhangi bir silahlı çatışmanın tarafı olmadığı belirtilen açıklamada, ülkenin dost devletlerle yürüttüğü meşru ilişkilerin ve yaptığı anlaşmaların, hiçbir tarafa Libya topraklarını, limanlarını ya da çıkarlarını hedef alma hakkı vermeyeceği ifade edildi. Bu ilişkilerin Libya'nın egemenlik alanına giren bir mesele olduğu kaydedildi.

SALDIRIDA 10 KİŞİ YARALANDI

Libya Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi'deki hükümet, sabah erken saatlerde limanda bir Rus gemisinin hedef alındığını duyurmuştu. Saldırının insansız deniz aracıyla (İDA) gerçekleştirildiğinin tahmin edildiği aktarılmıştı.

Aynı hükümetin Sağlık Bakanlığı ise saldırıda 10 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Libya'da, Birleşmiş Milletlerin de meşru kabul ettiği başkent Trablus'taki Ulusal Birlik Hükümeti ile Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi'deki hükümet olmak üzere iki ayrı hükümet bulunuyor.