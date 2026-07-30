BİNGÖL AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

BİNGÖL

AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2025/463 Esas

28.07.2026

- İLAN-

Mahkememizce dava dilekçesinde davalının belirtilen adresinine tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesi yönünden ; Davacı SUDİYE SONAKALAN tarafından aleyhinize açılan Mal Rejimi davasında; Bingöl Merkez Ekinyolu Eskikavşan Mevkiinde bulunan Ada: 103 Parsel: 2 nolu Kat: 2 bağımsız bölüm: 6'da kayıtlı taşınmaz bedeli olarak fazlaya ilişkin hak ve taleplerimiz saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000 TL'nin ödenmesine karar verilmesi talep ve dava edilmiştir. Dava dilekçesine, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı ve tüm delillerinizi sunmanız, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız dava dilekçesinin ve tensip zaptının tebliği yerine geçmek üzere adresi meçhul olan davalı Behçet SONAKALAN'a (199******248 TCKN) İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02520191