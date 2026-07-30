BİNGÖL AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

BİNGÖL

AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2025/462 Esas

28.07.2026

-İLAN-

Mahkememizce dava dilekçesinde davalının belirtilen adresinine tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesi yönünden ; Davacı Sudiye SONAKALAN tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasında; Tarafların boşanmalarına, Müşterek çocuk Hayrunisa Sonakalan'ın velayetinin kendisine verilmesine, tedbir nafakası olarak müşterek çocuk için 10.000 TL ve kendisi için 10.000 TL ödenmesine (dava sonucunda müşterek çocuk için iştirak ve davacı için yoksulluk nafakası olarak devamına), Maddi tazminat olarak 1.000.000 TL ve manevi tazminat olarak 1.000.000 TL'nin kendisine ödenmesine karar verilmesi talep ve dava edilmiştir. Dava dilekçesine, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı ve tüm delillerinizi sunmanız, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız dava dilekçesinin ve tensip zaptının tebliği yerine geçmek üzere adresi meçhul olan davalı Behçet SONAKALAN'a (199******248 TCKN) İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02520201