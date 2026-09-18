Kaza, akşam saatlerinde Adaklı ilçesine bağlı Karaçubuk köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılardan 9’u Bingöl Devlet Hastanesi’ne, 1 kişi ise Adaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.