Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ölen bir atın yavrusu, annesinin götürüldüğü sırada yaşanan görüntüler duygusal anlar yaşattı.
Edinilen bilgiye göre, Kale Mahallesi'nde bir atın arazide öldüğü ihbarı üzerine Karlıova Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, ölen atı ilçe kırsalında gömmek için kepçenin yükleyici kısmına aldı.
ANNESİNİN PEŞİNDEN 3 KİLOMETRE KOŞTU
Annesi iş makinesine yüklenen tay, bir süre aracın etrafında dolandı.
Aracın hareket etmesiyle koşmaya başlayan tay, kara yoluna çıkan araçla yaklaşık üç kilometre ilerledi.
O ANLAR KAMERAYLA KAYDEDİLDİ
Atın yavrusunun annesinin peşinden ayrılmama anları, belediye personeli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ölen at, Borhane bölgesinde açılan çukura gömüldü.
Tay ise daha sonra sahibi tarafından yakalandı.