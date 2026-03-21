Bingöl'de devrilen otomobildeki 21 yaşındaki Arda Bilal yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre Bingöl-Genç kara yolu Tuğla Fabrikası mevkisinde seyir halinde olan sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 23 AGS 892 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar Arda Bilal ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Arda Bilal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Arda Bilal’in cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.