Kaza, akşam saatlerinde Bingöl-Erzurum kara yolunun Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyü mevkisinde yaşandı. Y.N. yönetimindeki 12 ACL 553 plakalı motosiklet ile M.B.’nin kullandığı 60 EC 482 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Y.N. ile otomobil sürücüsü M.B. ve araçta bulunan N.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılardan M.B. ve N.K., ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü Y.N. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bingöl’e sevk edildi. Y.N.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.