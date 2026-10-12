Kaza, akşam saatlerinde Genç ilçe girişinde bulunan Murat Köprüsü’nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 59 AFT 652 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprü üzerindeki demir bariyerlere çarptı.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada S.A. ve Z.A. olay yerinde yaşamını yitirdi. M.A. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.