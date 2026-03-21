Bingöl Sanayi Sitesi alt geçit mevkisinde, sürücülerinin kimlik bilgileri henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 5 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BİNGÖL DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILDILAR
Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne naklini gerçekleştirdi. Yaralıların hastanedeki tedavi süreçleri devam ediyor.
Polis ekipleri, kaza yerinde yaptıkları incelemelerin ardından araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasını sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.