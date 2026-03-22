Bingöl-Diyarbakır kara yolunda seyir halinde olan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Tapantepe mevkisinde kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulan araç, yol kenarına devrildi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan veya mahsur kalan yaralılara müdahale ederken, jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.
YARALILARIN DURUMU
Kazada yaralanan araçtaki 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bingöl’deki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavi süreçleri devam ederken, kazanın meydana geldiği bölgede trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Devrilen otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.