Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende rozetini takarak resmen AKP'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, partisinin Tuzla İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bingöl, Tuzla’nın her mahallesindeki sorunları birlik ve beraberlik içerisinde çözeceklerini belirterek, “Tuzla’nın bütün sorunlarını çok çalışarak, hep birlikte çözeceğiz. Hemşehrilerimizle omuz omuza vererek ilçemizi daha güzel yarınlara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

"KARŞI MAHALLEDEN GELİYORUM"

Kürsüde kısa ve net bir konuşma yapmayı tercih ettiğini belirten Bingöl, partililere seslenerek siyasi değişimine yönelik şu ifadeleri kullandı:

-Ben çok uzun konuşmayı sevmem. Sadece şu kadar söyleyeyim; karşı mahalleden geliyorum. Uzun yıllar sonrasında karşı mahalleden geliyorum. Sahip çıkacağınıza, gerekçelerimi doğru anlatacağınıza inanıyorum.

"SEN BİZE REİS'İN EMANETİSİN"

Bingöl'ün konuşmasının ardından salondaki AKP'liler, "Sen bize Reis'in emanetisin" sloganları attı.