Bingöl’de otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl-Genç kara yolunda bulunan bir akaryakıt istasyonunun yakınında yaşandı. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 35 BJS 188 plakalı otomobil ile motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan 4 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.